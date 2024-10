Alice Campello posta Ronaldo per Morata? "Non si sa cosa succederà domani..."

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata sta attraversando una fase delicata , ma la modella italiana sta mostrando una forte determinazione nel voler andare avanti. Nelle scorse ore l'imprenditrice ha condiviso sui social un messaggio significativo utilizzando le parole di Cristiano Ronaldo e citando una sua intervista in cui il calciatore in forza all' Al Nassr ha sottolineato l'importanza di vivere nel presente e di non rimanere ancorati al passato. Il gesto di Alice è stato interpretato da molti come un invito a concentrarsi maggiormente quindi nella quotidianità e a trovare forza nel qui e ora, un concetto che può aiutare molte persone ad affrontare momenti difficili nelle loro vite.

Alice Campello si ispira a Cristiano Ronaldo: il gesto social

Alice Campello si è quindi lasciata ispirare da Cristiano Ronaldo, che in un video ha detto: "La vita continua, il passato è passato e non ritorna mai". Poi il calciatore portoghese ha proseguito affermando: "Il presente è il miglior regalo che abbiamo nella nostra vita, il presente". Quidi ha concluso: "Perché non sai quello che succederà domani, non lo sai. Io non lo so e tu non lo sai, quindi vivi il presente". Oltre al messaggio di CR7, Campello ha condiviso le parole di un popolare tiktoker e content creator, Julio Fuquene: "Mai sottovalutare una donna che sa stare sola. Una donna senza amici o con un ambiente sociale molto piccolo, anche se non sembra, è una donna molto, molto sicura...è una donna che ha compreso che la qualità è molto più importante della quantità. Non ha bisogno della moltitudine per ricordare il suo valore. Poiché la sua fiducia viene da dentro, non dall'approvazione degli altri...è una donna selettiva, difficile, che non tutti possono avere e che non ha paura di stare sola, perché conosce il proprio potere".

Ed ancora: "Non ha bisogno di nessuno che provi a salvarla, è una donna che gestisce la sua energia, e si riserva il diritto di decidere chi accettare nella propria vita...è una donna che conosce le false amicizie, gli amori vuoti, i drammi e i conflitti non necessari. Ha costruito una vita da sola, una vita pacifica, si sente a suo agio nella solitudine perché non ha bisogno di alcunché per sentirsi completa. Sa che i veri amici sono pochi".