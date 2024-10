Ibrahimovic, il taglio alla testa non impressiona i fan: "Zlatan non sente dolore, è il dolore che sente Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic ha condiviso nelle scorse ore sui social un’immagine che mostra un medico intento a curargli un brutto taglio alla testa. Le immagini 'forti' sono accompagnate da un messaggio rassicurante: " Fa parte del gioco ". Tuttavia, l’ex attaccante del Milan non ha spiegato come si sia procurato la ferita, lasciando spazio a numerose speculazioni. Considerando i suoi recenti post sui social, dove Ibra si è mostrato impegnato in spettacolari escursioni in montagna tra paesaggi suggestivi, è possibile che il taglio sia il risultato di una caduta o di un incidente durante una di queste avventure.

Ibrahimovic, il taglio in testa e l'ironia social

Nella sua ultima Instagram story, Zlatan ha ritratto un bellissimo tramonto in montagna, immagine che è stata poi seguita dallo scatto del taglio sulla testa, rafforzando così l'ipotesi che l'incidente sia avvenuto in quell'occasione. L'assenza di una spiegazione ha scatenato numerosi commenti da parte dei follower dello svedese. In tanti hanno ironizzato sulla grandezza e sulla forza del giocatore: "Zlatan non sente dolore, è il dolore che sente Zlatan", è stata una delle battute più apprezzate. Ce n'è stata anche qualcuna molto cattiva di qualche detrattore suo e forse anche del Milan: "Ha più punti in testa che in campionato". I più, invece, gli hanno semplicemente augurato una pronta guarigione.