Mourinho e il matrimonio della figlia Matilde: costo, location e invitati

L'amore tra la 28enne e l'imprenditore inglese è nato nel 2016, culminando poi nelle nozze avvenute dopo 8 anni di relazione. I due condividono, tra le altre cose, la passione per i viaggi.

Mourinho, la figlia Matilde sposa Danny Graham

La famiglia Mourinho ha scelto di celebrare le nozze di Matilde e Danny con due eventi distinti nel fine settimana: il primo è stata una cena prematrimoniale più intima, ospitata alla Casa-Museu José Maria da Fonseca, un luogo storico per circa 80 familiari e amici stretti; il secondo è stato una festa sfarzosa, tenutasi presso la Herdade do Perú, una location esclusiva a pochi passi dalla villa di famiglia dell'ex allenatore della Roma. Quest'ultimo party ha accolto oltre 300 invitati, dove non si è registrata la presenza di grandi nomi legati al mondo del calcio, per rispettare la privacy della coppia e degli invitati. Secondo fonti come The Mag, si stima che il costo totale delle nozze abbia superato i due milioni di sterline. "L'unica cosa non negoziabile in un’occasione speciale come questa è la presenza di tutti gli amici e familiari più cari. E ovviamente spero che non piova", aveva detto Matilde qualche giorno prima delle nozze.