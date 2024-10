Da senzatetto a milionario grazie alle figurine di Messi: l'incredibile storia

Quella di Damian Olivera-Bergallo se non è una favola, è certamente una bella storia che ha avuto un lieto fine anche grazie al calcio. Dopo essere emigrato negli Stati Uniti senza fare subito fortuna, l'uomo si è trovato in una situazione di estrema difficoltà economica, tanto da essere costretto perfino a dormire in macchina e con in tasca solo 200 dollari. Con questi ultimi risparmi, fece una scommessa, investendo tutto in una collezione di figurine di Leo Messi, il celebre campione argentino. Una decisione che con il tempo gli ha cambiato radicalmente la vita, trasformandolo in uno dei più importanti collezionisti di figurine al mondo.

Messi, il collezionista di figurine diventato milionario grazie a Leo Il suo successo è cresciuto al punto che lo stesso Leo Messi lo ha invitato a casa sua, un riconoscimento notevole per qualcuno che ha costruito la propria fortuna su una collezione dedicata al leggendario calciatore argentino. “Dodici anni fa sono emigrato negli Stati Uniti e i miei inizi sono stati difficili. Non era il sogno americano. Praticamente sono finito per strada, vivendo e dormendo in macchina. Un giorno ero in un centro di donazioni, un posto dove i poveri comprano vestiti di seconda mano, e ho visto una collezione di figurine di calcio. Costava 200 dollari e io avevo proprio quella cifra, anche se solo quella. Sapevo che il calcio stava crescendo negli Stati Uniti, che il collezionismo di baseball o basket generava molti soldi nel paese, e pensavo che forse ne valeva la pena, che avrei potuto ricavarne qualcosa. Davvero non immaginavo che avrei finito per dedicarmi esclusivamente alle figurine”, ha raccontato Bergallo a El Mundo.

Poi ha aggiunto: “Per anni ho continuato a dormire in macchina con la collezione di figurine nel bagagliaio. Ho imparato a conoscere l’autentica fino a quando ho potuto dedicarmi esclusivamente al collezionismo. La prima vendita importante di quella scatola iniziale fu per 2.500 dollari, ma in quel pacco c’era una figurina dalla quale riuscii a ricavare 175.000 dollari”.

