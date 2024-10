Dybala inedito, la trasformazione in Venom conquista tutti e Oriana...

Paulo Dybala, noto per il suo talento calcistico con la Roma e la Nazionale Argentina, ha recentemente mostrato le sue abilità anche nel mondo dello spettacolo. Il calciatore ha infatti debuttato come attore in uno spot pubblicitario in Italia, ispirato al film Venom: The Last Dance. Questo progetto ha attirato grande attenzione non solo tra i suoi fan, ma anche da parte di sua moglie, Oriana Sabatini.