Tatuaggio per la figlia, ma scopre che non è il padre: Vinicius Tobias shock

La confessione social di Ingrid Lima

"Come tutti già sanno, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, in cui ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite poi è arrivata Maitê. Abbiamo deciso di fare un test del Dna e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius", si legge nell'Instagram story dell'influencer. Poi ha proseguito parlando di Vinicius: "Lasciatelo stare. È stato su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maitê fino alla fine dell'esame. Vinicius e io ci siamo già incontrati e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio, sperando che possa continuare la sua vita in pace".