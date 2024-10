"Alice impediva a Morata di pranzare con i genitori": arriva la smentita

Alvaro Morata smentisce il gossip su Alice Campello

Le recenti dichiarazioni di Alexia Rivas hanno aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda della separazione tra Alice Campello e Álvaro Morata. Secondo la giornalista, una delle cause della separazione sarebbe stata il rapporto complesso tra Alice e la famiglia di Morata. Il fatto che il calciatore non avesse cenato con i suoi genitori per nove anni è stato attribuito, almeno in parte, al comportamento della modella italiana. Inoltre, Rivas ha raccontato: "In occasione della finale degli Europei Alvaro dice ad Alice di volere la sua famiglia in campo insieme a lei, ma Alice risponde che lei e la sua famiglia non si sarebbero riunite nello stesso posto".

Nelle scorse ore, Alvaro Morata ha smentito con forza le recenti dichiarazioni di Alexia Rivas riguardanti il rapporto tra Alice Campello e la sua famiglia. In un'intervista con il giornalista Javi de Hoyos, il calciatore del Milan ha chiarito che non ha mai percepito un tentativo di controllo da parte di Alice né che lei cercasse di allontanarlo dai suoi familiari. Ha inoltre espresso parole affettuose nei suoi confronti, sottolineando quanto la rispetti, confermando così l'armonia che continua a esistere tra di loro, nonostante la separazione.