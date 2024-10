Wanda Nara confessa: "Non sono una persona da sesso occasionale"

La reazione dell'imprenditrice argentina non si è fatta attendere, pubblicando un messaggio misterioso che alluderebbe al concetto di tradimento: "La lealtà si paga con la lealtà, il tradimento con la distanza". Alcuni hanno ritenuto che le parole dell'ex lady Icardi fossero indirizzate a L-Gante, presunto responsabile della fuga di quella foto privata.

Wanda Nara, la verità sul rapporto con L-Gante

L-Gante ha lasciato intendere in tv che con Wanda Nara c'era stata una storia d'amore durante il matrimonio di lei con Mauro Icardi: "Abbiamo attraversato momenti che la gente non conosce, abbiamo condiviso molte cose e penso che le piacesse stare con me". Poi ha aggiunto sulla smentita della Nara: "Dice tutto questo ora perché Icardi è nel Paese (in Argentina, ndr)". Dopo queste parole, Wanda ha replicato in modo schietto e diretto a L-Gante durante il programma 'Los ángeles de la manana' condotto da Angel de Brito sul canale America: "Non abbiamo mai avuto niente, non abbiamo mai fatto sesso". Poi ha aggiunto: "Siamo amici e lavoriamo insieme, ma non c'è mai stato nulla di sentimentale tra di noi". Quindi ha sottolineato: "Ci siamo incontrati quando facevamo le cose insieme ed è sempre andata molto bene. Proprio oggi, quando stavo arrivando in macchina, stavo ascoltando la canzone che abbiamo fatto. Per me, questo è ciò che è importante, il lavoro". Concludendo: "Non è vero, non abbiamo mai fatto sesso. Non sono una persona che fa sesso occasionale con qualcuno con cui non ho nulla. Non l'ho mai fatto in vita mia".