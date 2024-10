Alice Campello, primo passo senza Morata: ecco la nuova casa a Milano

Alice Campello sceglie uno stile romantico per la camera di Bella

Nelle scorse ore Alice è tornata a spoilerare alcuni dettagli della casa, condividendo alcuni scatti della stanza della piccola Bella, caratterizzato da uno stile dolce e giocoso, con tonalità bianche e rosa. Nelle immagini anche il grande letto della bambina che ha una spalliera a forma di orsetto, abbellito da numerosi cuscini. La parete in rosa antico e la tenda grigia illuminata da faretti aggiungono un tocco magico, simile a quello di un camerino, rendendo la stanza perfetta per una bimba. Nella camera, spiccano anche un tavolino bianco in legno con quattro sedie, perfetto per giocare e disegnare, e una toeletta con specchio tondo e pouf. La toeletta, pensata per quando Bella sarà più grande, è arricchita da un mobile dai toni pastello con scaffali riempiti di adorabili pupazzi a forma di coniglio, aggiungendo un tocco tenero e divertente alla stanza.