Harry e Meghan comprano casa in Europa: dove si trova e chi li ha aiutati a trovarla

L'idea di acquistare una nuova villa in Europa sembra essere nata grazie all'influenza di Jack Brooksbank, marito della principessa Eugenia e amico di Meldman. Brooksbank lavora infatti come curatore del marketing e della promozione per l'azienda di Meldman. Da qui probabilmente l'idea di consigliare Harry e Meghan per il nuovo acquisto a Comporta. Questa nuova residenza permetterà al figlio di re Carlo di trascorrere insieme a Meghan e ai figli dei periodi di relax in famiglia in un contesto esclusivo e riservato, vicino ai loro familiari.