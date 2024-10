Donnarumma, che proposta di matrimonio ad Alessia Elefante! Le reazioni

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante presto sposi. Il calciatore ha fatto nelle scorse ore la proposta di matrimonio alla compagna, condividendo il dolce e romantico momento sui social. A commento delle immagini, la wag ha scritto: "Is this real life?" ( È vera questa vita/È questa la vita vera?) . Il post, neanche a dirlo, ha suscitato moltissimi like e messaggi di congratulazioni dai fan e amici della coppia. Il calciatore del PSG ha organizzato una proposta di matrimonio da sogno , coprendo il pavimento con petali di rose, candele accese, palloncini bianchi appesi al soffitto e mazzi di fiori.

Donnarumma, la proposta di nozze e l'amore con Alessia Elefante

Nelle immagini condivise sui social, si vede Alessia, con gli occhi bendati, intenta a scoprire Gigio inginocchiato con un anello in mano. Tra i tanti commenti ricevuti dalla coppia sui social, anche quello del rapper Geolier (oggi felicemente in coppia con Chiara Frattesi), Alba Silva (moglie di Sergio Rico), Jessica Malena (moglie di Ciro Immobile) e Angela Nasti. Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, originari di Castellammare di Stabia, si conoscono fin da ragazzini e hanno iniziato la loro relazione nel 2016. L'anno successivo sono andati a convivere, mentre nel 2021 si sono trasferiti a Parigi per via dell'ingaggio di Gigio con il Paris Saint-Germain. Lo scorso 13 settembre, la coppia ha celebrato la nascita del loro primo figlio, Leo. A questo lieto evento, dunque, si aggiungrà quindi a breve anche quello del matrimonio, coronando questa meravigliosa fase della loro vita.