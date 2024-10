Luis Enrique e la curiosa abitudine svelata dalla docu-serie: cosa fa ogni mezz'ora

Luis Enrique, la curiosità legata alla sua fitness routine

Luis Enrique segue una disciplina rigorosa nella cura del suo corpo, quasi maniacale, come mostrato in una scena emblematica in cui, durante una riunione con il suo staff al PSG, improvvisamente suona la sveglia del suo orologio da polso. Ogni 30 minuti, l'allenatore si interrompe per eseguire una serie di esercizi fisici, a cui non può rinunciare, un'abitudine che è diventata ormai una parte fondamentale della sua routine quotidiana. "Scusa, scusa, mezz'ora", si sente dire a Enrique nella docuserie, giustificando così l'improvvisa interruzione. I suoi collaboratori sanno perfettamente che è impossibile distoglierlo dalla sua rigida routine fisica.

In quel momento, l'asturiano si alza dalla sedia e inizia una sequenza di esercizi: prima si appoggia a un tavolo per fare delle flessioni, poi si accovaccia per eseguire degli squat e infine completa la sua mini-sessione di allenamento con degli affondi. "Ogni mezz'ora devi muoverti. Tutti i gruppi muscolari. Se non sapete cosa sta succedendo, siamo qui in ufficio per 8-10 ore e siamo sedentari attivi", ha spiegato Enrique nel filmato...