Berrettini, la toccante lettera di un fan e l'invito a sorpresa: cosa è successo

Matteo Berrettini ha ricevuto di recente una toccante lettera da parte di un fan che lo segue dalla semifinale degli US Open 2019 . Il tifoso ha raccontato che, in onore del tennista, ha chiamato suo figlio Matteo. Commosso dalle parole, l'azzurro ha letto la lettera in un video pubblicato dall'ATP sull'account ufficiale X, riservando poi al tifoso una lieta sorpresa. Nel 2024, il campione italiano è tornato a giocare ad alti livelli, vincendo tre titoli ATP e cercando di chiudere la stagione tra i primi 30 del mondo.

Matteo Berrettini e la lettera del tifoso

"Spero che tu trovi tutto ciò che desideri e ami", ha scritto inoltre il tifoso a Matteo Berrettini, augurandogli così tutto il meglio nella vita, non solo in ambito meramente professionale. Il tennista è rimasto profondamente colpito dal gesto e dalle parole del tifoso tanto che, come si è visto dalle immagini pubblicate dall'ATP, dopo aver letto la lettera, Matteo, impegnato nell'ATP 500 di Vienna, ha guardato la telecamera e ha invitato Nick, il tifoso che gli aveva scritto, e il suo piccolo Matteo, a uno degli eventi ATP della prossima stagione, mostrando grande affetto e gratitudine verso il suo fan. Il 28enne tennista romano, numero 41 ATP, si è imposto all'esordio sul qualificato ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 7-5 6-4 e al secondo turno affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 5, che ha battuto il britannico Cameron Norrie. "Sono felice di essere di nuovo qui: su questo campo ho affrontato Thiem, Alcaraz, ma sono passati alcuni anni. Però le condizioni mi piacciono ed anche come rimbalza la palla" ha dichiarato Berrettini, che nella capitale austriaca arrivò in semifinale nel 2019 e nei quarti nel 2021.