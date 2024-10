Deeney, l'ex Watford 'in paradiso' tra le modelle di Victoria's Secret e spese folli

Troy Deeney , ex capitano del Watford , è tornato a parlare della sua carriera , svelando alcuni degli episodi più eccessivi vissuti e ammettendo gli errori fatti, come quello di aver speso 300mila euro in soli tre giorni di festa sfrenata per celebrare la promozione della sua squadra in Premier League nel 2015. Guardando indietro, l'ex calciatore ha ricinosciuto di essersi lasciato trascinare dall'euforia del momento e dall'esaltazione dell'impresa, alimentata dai tanti soldi ricevuti come premio per quel traguardo storico.

Deeney, la rivelazione sullo sfrenato viaggio a Las Vegas

Aveva promesso a sé stesso e ai suoi compagni di squadra che avrebbe festeggiato in modo memorabile, da qui la decisione di andare a Las Vegas. Per Deeney, quell'evento ha rappresentato l'apice di una carriera costruita con sacrificio, e sentiva di dover celebrare il successo a tutti i costi. Oggi però ha ammesso di essere stato travolto dall'ebbrezza del potere e del denaro, speso in modo sconsiderato. Quel viaggio a Las Vegas, tra lussi e rasgressioni, oggi rappresenta per lui un simbolo di un momento di perdita di controllo, dove la soddisfazione personale si è confusa con l'eccesso e la superficialità. Ricordando quei momenti, l'ex calciatore ha affermato nel corso di una recente ospitata al podcast Under the Cosh: "Mi piacerebbe dirti che ho perso tutti quei soldi al gioco d'azzardo, ma non è così…", per poi aggiungere: "Pagai 115 mila euro per un party in piscina, altri 115 mila all'MGM alla mattina e ancora 86 mila alla sera". Tanto aveva bevuto che non si reggeva in piedi: "Mi hanno dovuto portare su un taxi…"...