Anna Kalinskaya, video senza Sinner e confessione social: "Non sono..."

La soluzione per il "mal d'autunno" di Anna

Per Anna e le persone che soffrono come lei del mal d'autunno non c'è dunque nulla da preoccuparsi. Tale disagio è infatti temporaneo e spesso può essere alleviato con un po' di relax e qualche giorno in un ambiente più soleggiato. Una vacanza al mare sarebbe l’ideale per Anna, soprattutto dopo la conclusione della stagione agonistica sia per lei che per Jannik Sinner. Con i suoi ultimi tre impegni a Parigi-Bercy, ATP Finals e le Finals di Davis, anche Jannik avrà sicuramente bisogno di una pausa rigenerante. Un viaggio insieme, potrebbe essere il modo perfetto per scacciare via la malinconia autunnale della tennista, regalandole nuove energie e momenti preziosi da condividere.