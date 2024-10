Carolina Stramare sorprende così: "Da più di sette mesi sogno...ma che fatica"

Carolina Stramare è tornata a far parlare di sé per aver pubblicato nelle scorse ore una toccante Instagram story che ha destato curiosità ed emozionato i numerosi followers che la modella vanta sui social. La compagna del calciatore dell'Empoli Pietro Pellegri ha scritto: "Ci penso da giorni, ma che fatica trovare le parole giuste". Poi ha aggiunto: " Da più di sette mesi sogno una persona per me molto importante, che non fa più parte della mia vita, almeno una volta a settimana. Questa cosa all'inizio un po' mi spaventava, perché non mi era mai successa con così tanta frequenza e perché quando mi capitava in passato non riuscivo mai a svegliarmi serena".

Carolina Stramare e i sogni: la rivelazione inaspettata

La confessione inaspettata di Carolina Stramare è poi proseguita: "Ora quando mi capita in sogno sono felice di averla vista, sentita, di avere percepito la sua presenza in modo diverso, leggero. Ho sempre trovato giustificazioni e scusanti come l'emotività, gli ormoni, il pensiero a volte più costante e poi ci sono altre volte in cui è meglio non doversi obbligatoriamente difendere da ciò che accade, pensare che forse non siamo noi la causa di questa bella sensazione". Rivolgendosi direttamente ai suoi lettori, Carolina ha poi scritto: "Non lasciatevi mai convincere da chi non è voi, non fatevi condizionare da chi non vuole credere alla bellezza dell'amore eterno". Concludendo: "Pensiamo a ciò che ci serve per star bene, perché ci sono momenti in cui non ci deve far paura credere e proteggere le nostre esperienze più controverse. Che sia una bella giornata".

Di recente Stramare aggiornando i fan sulla gravidanza ha rivelato: "Io sto molto bene, ma ci sono giornalte come oggi in cui vorrei solo dormire". Poi ha aggiunto: "La bimba sta bene, dall'ultima eco di controllo cresce, in questo periodo ha iniziato a scalciare un po' più forte, soprattutto di sera, infatti la notte sto iniziando a dormire un pochino meno". E per quanto riguarda il nome della piccola, la modella ha assicurato che hanno già deciso come chiamarla.