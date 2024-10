Elodie fischiata al Festival del Cinema di Roma: è polemica sul web

Elodie ha partecipato all'ultima serata della Festa del Cinema di Roma per sostenere " Fuori dai margini ", il documentario di Save The Children che celebra i 10 anni di " Punti Luce ", spazi che offrono a bambini e adolescenti in difficoltà l’opportunità di accedere a esperienze formative gratuite. Come madrina dell'iniziativa, la cantante ha portato così nuova visibilità a questa importante causa, dando il suo sostegno ad un progetto che mira a ridurre le disuguaglianze educative e sociali. Durante l’evento, la compagna di Andrea Iannone è stata protagonista di un inaspettato fuoriprogramma, che ha destato le critiche sui social.

Elodie fischiata alla Festa del Cinema di Roma

La cantante ha sfilato con grande tenerezza insieme ai bambini e bambine di Save The Children, ma subito dopo ha deciso di non posare per scatti individuali, sottraendosi quindi alle richieste dei fotografi presenti. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti sui social, generando altresì un certo malcontento tra i fotografi presenti che hanno reagito fischiandola. Sui social, se c'è chi ha perfettamente compreso il desiderio dell'artista di non rubare la scena alla prima del documentario di Save The Children, c'è anche chi ha colto l'occasione per andarle contro, definendola una "diva antipatica". "Si è sempre fermata ad ogni occasione e lo ha fatto pure oggi con i ragazzi di Save the children (motivo per cui era lì), non era lei la protagonista da fotografare in questa occasione", ha scritto un'utente in difesa dell'artista. Parole a cui fanno eco anche quelle di un altro utente: "Se si mette al servizio di un'iniziativa benefica poi non può farne una vetrina di sé stessa". Di contro c'è chi ha infierito: "Si è montata troppo la testa. Ma chi è?".