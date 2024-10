Wanda Nara festeggia con L-Gante: la reazione di Mauro Icardi

Mauro Icardi torna in Italia

Nelle scorse ore, mentre Wanda e L-Gante festeggiava insieme, Mauro Icardi ha usato i suoi giorni liberi per tornare in Italia, precisamente a Milano. Il calciatore ha deciso di cogliere l'occasione per visitare la sua seconda casa, che ha condiviso per molti anni con Wanda Nara, e non ha scelto di andare in Argentina nonostante fosse il compleanno della figlia più giovane, Isabella. Il giocatore del Galatasaray ha condiviso sul suo account Instagram alcuni momenti di relax nel mega appartamento di lusso che possiede nel capoluogo meneghino, godendosi il mate, ma soprattutto senza fare riferimenti diretti all'imprenditrice. Un gesto che pare voglia sottolineare una certa distanza rispetto agli avvenimenti recenti legati a Wanda e L-Gante. Elian Valenzuela era finito in prigione nel 2023 con accuse gravi, tra cui minacce, danni e privazione illegale della libertà...