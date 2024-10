Tsitsipas rivela cosa gli piace in Paula Badosa: "Mi ricorda..."

Il forte legame degli Tsitsidosa

Alla domanda su cosa li rende così uniti, i due tennisti non hanno dubbi: "Il nostro modo di essere è molto simile. Dedicandoci alla stessa cosa, entriamo molto in empatia l'uno con l'altro. D'altra parte, penso che abbiamo anche vissuto cose molto simili in passato e questo ha forgiato caratteri simili". Poi Stefanos ha aggiunto: "La verità è che abbiamo avuto vite molto simili. Dal momento in cui abbiamo preso in mano una racchetta da bambini, il nostro percorso verso il tennis professionistico è stato praticamente lo stesso. Personalmente, vengo da un paese che non ha una storia o molta esperienza nel tennis. Per me non è stato un viaggio facile essere qui e incontrare Paula. Penso che se non fosse stato per il tennis, non ci saremmo incontrati".