Diletta Leotta, mini dress e trasparenze a San Siro: quanto vale l'outfit

Diletta Leotta è sicuramente sempre più protagonista dello showbiz e sulla cresta dell'onda nel 2024, non solo per il recente matrimonio con Loris Karius, ma anche per l'attività professionale con Dazn e l'imminente conduzione del reality show La Talpa targato Mediaset. La presentatrice è tornata di recente a stupire i fan per aver indossato un outfit audace e d’impatto durante la partita tra Milan e Napoli, interpretando uno stile che unisce tendenze rock e dettagli lussuosi. Il capo principale del suo outfit è stato una giacca di pelle oversize di Magda Butrym, utilizzata come mini dress e completata da una cintura elastica per enfatizzare i fianchi, del valore di circa 3.060 euro.