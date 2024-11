Sinner a Torino per le Nitto ATP Finals: dove alloggia e quanto costa l'hotel

Jannik Sinner è già arrivato a Torino in attesa di partecipare alle Nitto ATP Finals 2024 , che si terranno nel capoluogo piemontese dal 10 al 17 novembre presso l'Inalpi Arena. Il prestigioso torneo di tennis vede la partecipazione degli otto migliori tennisti al mondo, tra cui ovviamente anche il numero uno . Come rivelato da Sky il campione azzurro alloggerà nuovamente all' Hotel Principi di Piemonte , uno degli alberghi più antichi e rinomati di Torino, situato nel cuore della città. La sua facciata imponente e le linee pulite ne fanno un simbolo dell'eleganza e della storia del capoluogo, che fu la prima capitale d'Italia.

Sinner a Torino in hotel a cinque stelle: il prezzo

Per il suo soggiorno torinese, Sinner ha scelto quindi di alloggiare in uno degli hotel di lusso più esclusivi ed eleganti di Torino, all'insegna del comfort e dell'eleganza. Il tennista potrà beneficiare del centro benessere Alkemy Spa, fulcro del relax, con servizi come un bagno turco in stile mediorientale, una sauna finlandese, una spaziosa vasca idromassaggio e un'area relax impreziosita da mosaici artistici. E per i suoi allenamenti, Jannik ha a disposizione anche di una sala attrezzata con le più moderne apparecchiature sportive. All'interno dell'hotel anche il Ristorante Casa Savoia by "UNA cucina", che serve una selezione di piatti locali, italiani e internazionali, accompagnati da una ricca lista di vini. Il Salotto dei Principi Bar, con la sua terrazza mozzafiato, è il luogo ideale per gustare cocktail della tradizione italiana e internazionale, inclusi i classici a base di vermouth tipico torinese. Il celebre Salone delle Feste, con ingresso dedicato, è ornato da preziosi mosaici di Venini e storici lampadari di Murano, rappresentando una location esclusiva per eventi e celebrazioni.

Ma quanto costa alloggiare all'Hotel Principi di Piemonte? La camera matrimoniale più economica, la Deluxe con vista sulla città, ha un prezzo di 342 euro a notte, compresi di colazione, mentre la Suite Junior costa 30 euro in più. La suite panoramica arriva a costare 423 euro. Le suite, dei veri mini appartamenti di 50 metri quadrati, hanno un costo più alto: fino a 567 euro a notte. Al campione altoatesimo probabilmente sarà riservata una suite di categoria superiore: la Executive viene 720 euro, la Superior 822 e quella Presidenziale quasi 4100 euro a notte.