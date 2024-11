Morata e Alice Campello insieme a Milano, social scatenati: cosa è successo

Alice Campello e Alvaro Morata, dopo l'annuncio della separazione dello scorso agosto, sembrano aver ritrovato un equilibrio nella gestione della loro famiglia. Il calciatore del Milan e la modella italiana di recente sono stati fotografati insieme a Milano, intenti a camminare per le strade della città insieme ai figli. Stando alle immagini pubblicate nell'ultimo numero in edicola del settimanale Chi, la coppia sembra quindi aver ritrovato la serenità e tra i fan si parla già di un possibile riavvicinamento. Morata e Alice Campello sono stati paparazzati insieme precisamente nel quartiere Brera di Milano, mentre trascorrevano una domenica in famiglia.