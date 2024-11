Alice Campello, la replica su Morata e quella frase social che lascia intendere

Alice Campello ha recentemente partecipato a un evento per la sua linea di cosmetici Masqmai, accompagnata dai quattro figli avuti con Alvaro Morata . Durante la serata, la modella italiana ha condiviso sui social media diverse foto dell'evento, ricevendo numerosi commenti dai fan. Tra questi, c'è stato chi ha fatto notare all'imprenditrice l'assenza di Morata: " Mi dispiace che manca Alvaro ". Parole che hanno trovato l'immediata replica dell'imprenditrice che ha scritto: " Stava male ieri ma è sempre molto presente con i bimbi ". Nonostante la separazione il calciatore del Milan e l'influencer stanno cercando di trovare un equilibrio per la serenità dei loro figli, così come attestato anche dal recente incontro a Milano, dove i due sono stati paparazzati per strada ed al ristorante insieme.

Alice Campello: l'ultimo gesto social

A chi le ha fatto notare la somiglianza dei figli con il papà, Alice ha sottolineato sui social: "Giuro che Bella somiglia a me da piccola. Leo è uguale a me, ma il carattere è quello di Alvaro e a calcio è pazzesco come il papà. Menre Ale esteticamente è uguale ad Alvaro e caratterialmente a me". Nelle scorse ore Alice Campello ha condiviso sul suo account social una storia enigmatica dove si legge: "Le cose più belle della vita accadono quando ti perdi". Parole che a tanti sono apparse come una frecciatina a Morata e alla fine del loro matrimonio. L'influencer veneziana si è trasferita a Milano da poco tempo, città in cui Morata attualmente risiede per chiari motivi professionali, lasciando Madrid dove la coppia aveva vissuto negli ultimi anni. Nelle scorse settimane, la modella è apparsa sui social nuovamente con una fede all'anulare sinistro, dettaglio che non è sfuggito ai suoi follower e che ha alimentato le speculazioni su un possibile riavvicinamento sentimentale con il calciatore spagnolo.

L'ex attaccante della Juventus nei giorni scorsi durante un allenamento "ha riportato in uno scontro di gioco un forte trauma cranico. È stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo": è quanto comunicato dalla stessa società rossonera in una nota diramata sul proprio sito ufficiale.