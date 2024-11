Wanda Nara umilia Icardi: pubblica sui social tutti i suoi messaggi disperati

Mauro Icardi infortunato: la reazione di Wanda Nara

Situazione delicata quindi per il calciatore del Galatasaray, che di recente ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore. Un duro colpo dunque per il giocatore che deve quindi fare i conti non solo con i problemi fisici ma anche quelli sentimentali. La lontananza di Wanda Nara ha alimentato critiche da parte di chi crede che la presenza della (ex) moglie avrebbe potuto offrirgli conforto. Wanda, a sorpresa, per zittire gli haters ha condiviso una chat privata su Whastapp con Mauro Icardi in cui, poco dopo aver saputo dell'infortunio, scriveva all'ex marito per chiedergli come stava e per dargli il suo supporto. Attestazione questa di quanto sia ancora legato a lei, chiedendole di tornare insieme prima dell’ufficializzazione della nuova relazione di Wanda con L-Gante, aggiungendo un ulteriore livello di tensione e incertezza alla sua situazione...