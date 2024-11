Diletta Leotta e il sexy outfit per Inter-Napoli: la cifra è esagerata

Diletta Leotta, quanto costa il look per Inter-Napoli

Dopo aver sfoggiato un outift particolarmente costoso durante il derby di Torino, la moglie di Loris Karius è tornata a commentare a bordo campo per la partita tra Inter e Napoli, indossando per l'occasione un look autunnale alla moda che ne ha messo in risalto il fisico perfetto. Durante la diretta pre-partita a San Siro, Leotta ha sfoggiato un elegante completo in velluto e un body trasparente dimostrando ancora una volta il suo gusto raffinato in fatto di moda. Il tailleur, firmato Alex Perry, comprende un blazer oversize modello Barlow, caratterizzato da un bottone centrale e due tasche laterali, abbinato a pantaloni a vita alta con fondo ampio. Il costo totale dell'outfit è di 3.700 euro, con il blazer a 2.200 euro e i pantaloni a 1.500 euro.