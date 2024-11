Ferragni-Fedez, la clamorosa novità rivelata dagli avvocati: che succede

Chiara Ferragni e Fedez : matrimonio al termine dopo oltre sei anni di amore e due figli, Leone e Vittoria . L'imprenditrice digitale ed il rapper stanno per firmare l'accordo di separazione e divorzio , ponendo così fine a una relazione che aveva fatto sognare milioni di fan. Negli ultimi mesi, i Ferragnez hanno affrontato tensioni pubbliche, con frecciatine sui social media, dissing musicali e voci su presunti tradimenti , alimentando non poche polemiche e che hanno tenuto banco per settimane. Stando alle ultime voci sull'ormai ex coppia, i due avrebbero quindi raggiunto un accordo di separazione consensuale.

Chiara Ferragni e Fedez: l'accordo sul divorzio

Stando ai rumors che erano circolati in rete da giorni, Chiara Ferragni avrebbe deciso di occuparsi interamente del mantenimento dei figli, Leone e Vittoria, rifiutando qualsiasi contributo economico da parte dell'ex marito. Fedez, dal canto suo, avrebbe accettato di coprire le spese scolastiche, sanitarie e sportive dei bambini. I rispettivi legali (Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per Fedez, e Daniela Missaglia per Chiara Ferragni) hanno annunciato che, dopo lunghe trattative, la coppia ha firmato l'accordo di separazione e contestuale divorzio, che sarà depositato a breve presso il Tribunale di Milano. I giudici poi entro sei mesi si pronunceranno sul divorzio definitivo, chiudendo così il capitolo di una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni. Nella nota diramata dagli avvocati si legge inoltre: "Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento". Sia il rapper che l'influencer sembrano intenzionati a gestire la fine del loro matrimonio in modo pacifico, evitando scontri legali prolungati.