Wanda Nara è incinta di L-Gante? Icardi è una furia: cosa ha fatto

Wanda Nara è incinta di L-Gante? Il gossip

Mauro Icardi pare sia volato in Argentina, in seguito ad alcune indiscrezioni che vorrebbero Wanda Nara incinta di L-Gante. Stando a quanto riferito dal giornalista Pepe Ochoa nel programma tv LAM, l'ex calciatore dell'Inter sarebbe tornato a Buenos Aires infuriato e con l'idea di risolvere alcuni dubbi che nutre sul rapporto tra Wanda Nara e L-Gante. "Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un'ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero. È tornato in Argentina per vedere le figlie ma anche per capire meglio la situazione", ha raccontato Ochoa. Poi ha aggiunto: "Lui voleva andare a Roma, ma in seguito a questa notizia ha preso il primo volo per l'Argentina". Anche Yanina Latorre ha parlato della presunta gravidanza di Wanda Nara: "Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre", dando così per certa la notizia della dolce attesa. Al momento non vi è alcuna conferma da parte di Wanda Nara, già madre di altri cinque figli.