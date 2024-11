Bianca Gascoigne, confessione shock: "Aggredita sessualmente da questo vip a 16 anni"

Bianca Gascoigne: "Ero solo una ragazza di 16 anni..."

Perché Bianca ha rivelato la verità solo oggi? "Ero solo una ragazza di 16 anni, eppure ci sono persone che dicono che me lo meritavo. Ero in una grande azienda, lavoravo per Harrods e dovevo lavorare per loro il giorno successivo, e lui ha detto, ‘Vai a stare nell'appartamento, perché hai un volo la mattina presto'. Non mi sarei mai aspettata che si presentasse.Ho ricevuto migliaia di messaggi da donne che dicono ‘ora che hai parlato, ora posso parlare anch'io, non mi sono mai sentita di poterlo fare. Mi sono sentita molto isolata e sola'. Per me è stato un grande rischio parlare, perché ci sono persone che lo metteranno in discussione e non solo, e ci sono stati anche alcuni messaggi di questo tipo", ha ammesso la giovane.