Icardi dopo la denuncia di Wanda Nara: "Distorce tutto, è lei che..."

Non c'è pace per Mauro Icardi e Wanda Nara . Il calciatore del Galatasaray ha recentemente rotto il silenzio circa le accuse mosse dalla sua ex moglie, che lo avrebbe denunciato per violenza di genere e furto di 70mila dollari . Secondo i media argentini, la denuncia sarebbe scaturita dopo che l'ex Inter avrebbe impedito alla conduttrice televisiva di entrare nel loro appartamento di Buenos Aires al suo ritorno da un viaggio in Brasile con il nuovo compagno, il cantante L-Gante . Durante questo episodio, si sarebbe verificato uno scontro fisico tra i due. Nel corso del programma tv Socios del Espectaculos, un giornalista ha mostrato un messaggio che sarebbe stato inviato personalmente da Icardi.

Icardi, la reazione dopo le accuse di Wanda Nara

A LAM, Yanina Latorre ha raccontato di aver sentito alcune persone vicine all'attaccante: "Wanda sapeva che Mauro sarebbe tornato in Argentina ma non l'ha avvisato del suo viaggio a Rio de Janeiro. Quando lui è arrivato a Buenos Aires ha trovato le figlie minorenni con una nuova collaboratrice domestica". Mauro Icardi avrebbe espresso profonda indignazione in risposta alle accuse mosse dalla sua ex moglie, Wanda Nara. Secondo quanto riportato da Matias Vazquez nel programma Socios del Espectaculos, una fonte vicina al calciatore avrebbe riferito che Icardi si sentirebbe "angosciato e indignato" per le dichiarazioni di Wanda, accusandola di esagerare i fatti. Icardi avrebbe affermato: "È un'esagerazione da parte di Wanda, non ho esercitato alcuna violenza in casa mia e ho i miei diritti. Porta tutto a livello mediatico e distorce tutto per il suo scopo personale".

Il calciatore del Galatasaray ha anche espresso la sua rabbia per un recente gesto inaspettato di Wanda, che ha mostrato sui social alcuni messaggi privati dei due, in cui la implorava per una riconciliazione e per il ritorno al loro matrimonio. Un colpo basso, secondo Icardi: "Mi ha esposto come un idiota al mondo intero quando ha mostrato il mio messaggio e questa è violenza psicologica". In seguito alla denuncia di Nara, Icardi ha ricevuto un'ordinanza che gli impone di “astenersi da atti di disturbo o intimidazione, diretti o indiretti" nei confronti di Wanda.