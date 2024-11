Anna Kalinskaya e Sinner, che succede? Il gesto social e i rumors dalla Russia

Una notizia che ha del clamoroso e che arriva proprio a ridosso della finale alle Atp Finas di Torino , dove Sinner affronterà Fritz. Secondo quanto riportato dal alcuni media russi, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sarebbero in crisi . Se fossero confermati , tali rumors spiegherebbero anche la non presenza della tennista durante le Finals. Sempre secondo i media russi, i due avrebbero deciso di concedersi una pausa di riflessione per valutare meglio il loro rapporto e capire soprattutto il loro futuro. Dai diretti interessati nessuna conferma: tutto è nato da un gesto social di Anna Kalinskaya che avrebbe smesso di seguire Jannik sui social. Il tennista azzurro invece la segue ancora. Infatti, non è la prima volta che si vocifera di una crisi tra i due: anche nelle precedenti occasioni, dalla coppia, che è sempre molto privata, non sono mai arrivate conferme o smentite.

Anna Kalinslaya e Sinner, è crisi?

In effetti Anna non si vede da un po' e in questa settimana non ha scritto alcun messaggio pubblico per il suo fidanzato (questo non esclude che gli abbia scritto in privato). Sui social però si è fatta viva: la Kalinskaya ha deciso infatti di trascorrere gli ultimi giorni in compagnia di alcune amiche, come testimonia l’ultimo carosello di foto postato sul proprio profilo Instagram: “Che bello essere a casa con le mie adorabili ragazze”, la caption scelta dalla tennista russa.