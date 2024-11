Wanda Nara-Icardi, spunta tutta la verità. "Ha paura": ultime clamorose rivelazioni

La verità sui dissapori tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Di recente a LAM si è tornati a parlare della separazione Nara-Icardi rivelando ulteriori presunte informazioni esclusive in merito al presunto recente litigio avvenuto tra i due ex coniugi: "Non ci sono denunce di violenza di genere. Quello che c'è riguarda il comportamento che Mauro ha mostrato di fronte a Wanda e Ana Rossenfeld (l'avvocato della modella, ndr), Ana ha parlato con il pubblico ministero e lui ha deciso di chiedergli di non commettere atti di molestie". Ed ancora parlando del litigio tra Wanda e Icardi: "Sembra che quel giorno non sia successo nulla, né c'è stato un atto di violenza se non una discussione", ha poi aggiunto la giornalista. Tuttavia, questa situazione ha generato il panico nell'imprenditrice a causa dei vari e costanti messaggi che il calciatore le invia. Poi ha proseguito: "Da lì, dice Ana, Wanda ha paura di Icardi a causa di tutte queste minacce e messaggi molesti che avrebbe ricevuto".