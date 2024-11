Sinner e Anna, cosa succede? La teoria dei fan e il like galeotto

Se dal lato sportivo Sinner continua a macinare successi e conquistare trofei, non si può dire la stessa cosa dal punto di vista sentimentale. La non presenza di Anna Kalinskaya alle Atp Finals di Torino ha riacceso l’insistente gossip che vorrebbe la coppia in crisi . Dai diretti interessati non c’è stato alcun commento , tantomeno conferme o smentite, ma alcuni gesti social e avvistamenti inaspettati hanno scatenato diverse teorie social.

Mentre Sinner faceva esplodere di gioia l’inalpi Arena e non solo, Anna stava dall’altra parte del mondo, nello specifico a Miami, in compagnia di alcune amiche. Sul suo Instagram ha postato un carosello di foto: “Che bello essere a casa con le mie adorabili ragazze”- ha scritto a corredo degli scatti. Una mossa poco apprezzata dai sostenitori di Sinner che hanno preso d’assalto il post con commenti non proprio carini. “Jannik merita una fidanzata italiana”, “Che personaggio strano che sei, blocchi e sblocchi Jannik”, “Meriti un tipo come Kyrgios”, “Ti sei approfittata di un bravo ragazzo”, “Grazie per aver liberato Jan”. A scatenare la rabbia dei fan sarebbe stato l’ennesimo gesto social della Kalinskaya che avrebbe nuovamente bloccato il suo - sembrerebbe ex a questo punto- fidanzato.