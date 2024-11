"Wanda Nara l'ha usata a suo vantaggio, ora rischia. Fossi in lei..."

La decisione di Wanda Nara sulle figlie e la reazione di Icardi

Secondo il giornalista Lucas Bertero, Wanda Nara avrebbe iscritto le sue figlie in una scuola in Argentina, nonostante frequentassero le lezioni in Turchia. Un mossa che potrebbe essere interpretata come un tentativo di stabilire l'Argentina come ultimo domicilio coniugale, influenzando così la giurisdizione competente per il divorzio. "Quando Wanda ha iscritto le sue figlie a scuola qui, ha inviato una non conformità, poiché i ragazzi frequentavano le lezioni in Turchia. Wanda conosce la legge e l'ha usata a suo vantaggio", ha commentato il giornalista. Secondo Bertero, la conduttrice televisiva, attraverso il suo avvocato Ana Rosenfeld, avrebbe proposto a Icardi una soluzione amichevole per gestire la separazione, chiedendo: "Chiedi a Mauro se vuole fare le cose per bene". Nel mentre, l'ex Inter, attualmente in convalescenza per un infortunio, avrebbe intrapreso azioni legali per contestare le mosse di Wanda Nara, in particolare riguardo all'iscrizione delle figlie in una scuola in Argentina.