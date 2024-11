Diletta Leotta, party casalingo con Chiara Ferragni e Alice Campello: il motivo

Diletta Leotta , attualmente alla conduzione del reality show " La Talpa " , ha recentemente organizzato una serata speciale per seguire insieme agli amici la terza puntata del popolare programma targato Mediaset. Tra gli ospiti presenti nella sua casa extralusso a Milano , spiccavano anche le amiche della moglie di Loris Karius, come Chiara Ferragni , Alice Campello ( tornata ormai single dopo la separazione da Alvaro Morata ), Cristina Marino , oltre a Luigi Calagna e Sofia Scalia dei Me contro Te, Luca Cianciolo. La serata è stata allietata da popcorn, bollicine e dalla presenza dell'inseparabile del cagnolino della Leotta, Lillo.

Diletta Leotta e l'amicizia con Chiara Ferragni e Alice Campello

L'amicizia di Ferragni e Campello con Diletta Leotta era già chiara dalle nozze in Sicilia della conduttrice DAZN con Loris Karius, dove era presente anche Cristina Marino insieme al marito, l'attore Luca Argentero. Oggi le quattro amiche abitano tutte a Milano (in precedenza Alice Campello risiedeva in Spagna insieme al marito Alvaro Morata, attualmente in forza al Milan), circostanza questa che le porterà a frequentarsi maggiormente. Al fianco di Diletta per assistere alla nuova puntata de La Talpa c'era anche il marito Loris Karius, ex calciatore del Newcastle e attualmente svincolato dal calcio. Lo sportivo ha improvvisato momenti in veste da dj, facendo divertire gli ospiti. Loris ha mostrato di essere anche un papà dolcissimo con la piccola Aria, così come con il cagnolino Lillo. Negli ultimi tempi si sono rincorse voci circa una presunta crisi di coppia che, stando alle numerose immagini condivise dai due sui social, appaiono prive di fondamento.