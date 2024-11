China Suarez, ve la ricordate? Il nuovo amore è un pilota di F1

Negli ultimi giorni, l'attrice argentina China Suarez è stata al centro dell'attenzione mediatica per essere stata beccata a Madrid in compagnia di Franco Colapinto , giovane pilota argentino di Formula 1 . Nel video diventato in poco tempo virale sui social, si è visto che i due sono usciti insieme da un ristorante nella capitale spagnola, alimentando numerosi rumors su una possibile relazione sentimentale.

Il pilota di F1 ha quindi deciso di non rinunciare al divertimento, nonostante l'imminente impegno nel Gran Premio di Las Vegas, previsto per domenica prossima alle 3 del mattino ora italiana. Decisione la sua che ha sollevato domande sulla sua preparazione per la gara, considerando l'importanza di mantenere la concentrazione in vista di un evento così importante.

Il gesto social di Franco Colapinto

Il giovane pilota argentino della Williams Racing, giunto recentemente a Las Vegas per prepararsi al prossimo Gran Premio, ha condiviso nelle scorse ore attraverso il suo account Instagram, un messaggio dove si legge: "Vegas piccola! ALL IN to 43 questo fine settimana", accompagnato da un'emoji di dadi e due faccine sorridenti. Parole che fanno riferimento alle scommesse (attività tipica di quella città), ma anche al numero 43 della sua monoposto, dimostrando così di essere concentrato per la sua prossima gara. Il Gran Premio di Las Vegas rappresenta un appuntamento molto importante per Colapinto, sia per consolidare la sua posizione in F1 sia per dimostrare il suo valore in pista. Nonostante le speculazioni sulla sua vita privata, in particolare riguardo ad un possibile riavvicinamento con l'attrice China Suarez, il pilota di Formula 1 ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche al riguardo...

Alcuni media argentini hanno chiesto dettagli a Colapinto sulla frequentazione con la China Suareaz, ma lui si è limitato a rispondere glissando completamente l'argomento: "Non c'è niente da dire, parlerò di motorsport e nient'altro. Parlerò della gara, sono concentrato sulla gara di Las Vegas, ho fatto molte simulazioni. Ero molto impaziente per questa gara, da Las Vegas, è un circuito molto divertente, è nuovo, una pista che attira molti piloti, è una città magnifica di notte, quindi sono molto felice e molto impaziente”.