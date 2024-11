Mia Khalifa 'umilia' Julian Alvarez: che risposta alle voci sul flirt!

Il messaggio di Mia Khalifa

Questo il messaggio che l'ex attrice a luci rosse ha condiviso con i propri fan, circa la presunta relazione con il giocatore classe 2000: "To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11". Tradotto: "Giusto per chiarire le cose: non esco con nessuno e, se lo facessi, sicuramente non sarebbe con qualcuno che non è abbastanza grande da ricordare dove si trovava l'11 settembre". Dopo avere preso parte agli ultimi impegni della nazionale, Julian Alvarez tornerà in campo sabato 23 novembre per la sfida di campionato fra Atletico Madrid e Alaves - i colchoneros si presenteranno all'appuntamento da terzi in classifica con 26 punti a una lunghezza dal Real Madrid - . Poi, il ritorno in Champions League contro lo Sparta Praga.