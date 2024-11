Promessa non mantenuta in campo e all'altare: flop da 80 milioni e una pornostar

Nicolas Pepé, ex calciatore dell'Arsenal (che per averlo aveva sborsato ottanta milioni di euro) e ora in forza al Villarreal, ha recentemente attirato l'attenzione dei media per la sua vita privata. Sposato con l'influencer Fanny B dal 2017, con la quale ha due figli, Pepé è stato recentemente avvistato in compagnia dell'attrice di film per adulti Teanna Trump. Queste apparizioni pubbliche hanno alimentato speculazioni su una possibile separazione tra Pepé e la modella francese. Le voci sulla relazione tra il calciatore e la pornostar sono iniziate quando l'attrice è stata vista nella sezione VIP dello stadio del Villarreal durante una partita contro l'Atletico Madrid.