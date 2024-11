Camila Giorgi, la vita sudamericana dopo l'addio al tennis: ecco perché

Camila Giorgi ha un nuovo amore. Mentre la nazionale italiana femminile di tennis conquistava la Billie Jean King Cup battendo la Slovacchia in finale, l'ex tennista era impegnata in Argentina, dove ha ufficializzato la sua relazione con Ramiro Marra, deputato del partito 'La Libertad Avanza' e ex candidato a capo del governo di Buenos Aires. Attraverso il suo profilo Instagram, la campionessa ha condiviso con i suoi followers dettagli sulla loro storia, definendola "amore a prima vista" e dichiarando la sua intenzione di stabilirsi permanentemente in Argentina. Nonostante il suo passato nella nazionale italiana, non ha pubblicato messaggi pubblici di congratulazioni per le ex compagne di squadra.