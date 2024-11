Anna Kalinskaya snobba Sinner: l'ultima mossa social non lascia dubbi

Che tempismo Anna Kalinskaya! Proprio mentre Sinner festeggia l’ennesimo trofeo stagionale, stavolta la Coppa Davis , quella che in teoria sarebbe la sua fidanzata, anziché complimentarsi con lui lo snobba completamente postando una storia sui social. Considerando la contemporaneità degli eventi, tutti si aspettavano che il post social di Anna fosse una dedica per Jannik, invece… tutt’altro. La tennista russa ha sì postato, ma la foto di un bellissimo panorama di Miami a cui ha aggiunto una frase “So peaceful”, che possiamo tradurre in italiano con “È così tranquillo”. Insomma la Kalinskaya ha voluto rassicurare tutti sul suo stato d’animo che a quanto pare nonostante le voci sulla presunta crisi con Sinner, risulta sereno.

Sinner raggiunge Anna Kalinskaya a Miami?

D’altra parte, nemmeno Jannik durante i festeggiamenti della Coppa Davis ha fatto alcun accenno ad Anna. Tutte situazioni che sommate a quanto accaduto nei giorni precedenti aumentano ancora di più i rumors sulla maretta tra i due colleghi. Ora per Jannik inizia finalmente un periodo di riposo e non è escluso che possa raggiungere Anna a Miami per stare un po' con lei e magari chiarire quanto accaduto nelle ultime settimane. Il numero 1 al mondo, da sempre molto riservato, quasi sicuramente non dirà nulla. Staremo a vedere se Anna, che negli ultimi tempi è diventata molto social, farà qualche mossa per far capire ai fan come stanno veramente le cose.