"Non temete il diavolo ma un finto angelo": Icardi e il numero per Wanda

Nel bel mezzo della dolorosa separazione da Wanda Nara , Mauro Icardi può gioire per un nuovo inaspettato record. Il calciatore del Galatasaray ha annunciato tramite una Instagram story, che il suo account ufficiale sulla celebre piattaforma di condivisioni di immagini ha registrato l'astronomica cifra di 666 milioni di visualizzazioni negli ultimi trenta giorni. Una cifra che nel mondo dei numeri angelici, è un simbolo associato alla malasorte, a causa del suo significato biblico di "numero della bestia", ovvero Satana o il Diavolo. A margine dell'immagine, Icardi ha scritto: " Non temete il Diavolo, temete colui che finge di essere un Angelo ".

Icardi, le liti con Wanda Nara

Le parole scritte da Mauro Icardi nella sua Instagram story hanno rievocato in alcuni le attuali tensioni che il calciatore sta vivendo con Wanda Nara. Di recente la conduttrice argentina ha presentato una denuncia contro Icardi per presunta violenza di genere e sottrazione di 70mila dollari, sostenendo che l'attaccante avrebbe cercato di impedirle di entrare nel loro appartamente durante un litigio. In seguito a questi eventi, il calciatore ha lasciato la residenza condivisa a Libertador, trasferendosi nella sua proprietà a Santa Barbara, nel Nordelta, dove ha trascorso del tempo con le sue figlie. Ma anche in questa dimora sono sorti dei conflitti con Wanda Nara, documentati da Icardi sui social. Nei giorni scorsi l'ex Inter ha deciso di rientrare in Turchia, con l'obiettivo di concentrarsi sulla sua carriera e sulla riabilitazione post-infortunio.