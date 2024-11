Mauro Icardi, nuovo amore dopo Wanda Nara? Il gossip

Secondo il giornalista argentino Luis Bremer, l'ex calciatore dell'Inter e l'avvocato si sarebbero incontrati inizialmente per questioni legali, ma la loro frequentazione potrebbe essere andata oltre il rapporto professionale.

Chi è Angela Burgos

La 35enne ha conseguito la laurea in Colombia e ha proseguito la sua formazione con specializzazioni in psicologia forense a Bonn, in Germania, e in diritto di famiglia in Argentina. Da diversi anni risiede a Cordoba, città d'origine di suo nonno, dove dirige un noto studio legale. Parallelamente all'attività forense, produce e conduce "Inocentes & Culpables", un programma giuridico trasmesso su Canal 12, principale emittente della regione. È madre di una bambina di nome Sofia. "Lavoro sempre con uomini, sono una donna single. Non ho in mente qualcuno in questo momento. Icardi è un uomo attraente, molto colto, un gentiluomo, ma in questo momento penso ad altro. Quando lavoro mi concentro su chi sono i miei clienti, non guardo dall’altra parte", ha detto la donna...