Oriana Sabatini a nudo: lady Dybala e la passione per le pompe funebri

Oriana Sabatini , attrice e cantante argentina, è stata ospite di recente del podcast 'Seria Increible', dove ha condiviso la sua esperienza personale con la depressione e i disturbi alimentari . La moglie di Paulo Dybala ha raccontato di aver lottato con anoressia e bulimia, esprimendo incertezza su quale condizione sia iniziata per prima: " Forse sono depressa da tutta la vita , parlo sempre molto con i miei medici. Non so cosa sia venuto prima, l'uovo o la gallina, che nel mio caso sarebbe il disturbo alimentare o la depressione. È come se a volte mi sentissi depressa perché ho un disturbo alimentare o a volte mi sento come se fosse il contrario".

Oriana Sabatini e il sogno nel cassetto

Sulla depressione Oriana Sabatini ha raccontato: "Lo descrivo come avere quel costante ronzio nelle orecchie che ti dice cose brutte su di te. I farmaci non impediscono a quei pensieri di non tornare mai più nella tua vita". E poi: "Devi fare un lavoro terapeutico in modo da iniziare ad avere strumenti migliori. Non c'è un motivo particolare a tutto questo. Pensavo fosse per il trasferimento, ma quando sono tornata qui è stata la stessa cosa. Per me è molto importante avere la mia routine". Dopo aver affrontato anni di lotta contro la depressione e i disturbi alimentari, ha trovato una via per trasformare il suo rapporto con la pulsione di morte in qualcosa di costruttivo.