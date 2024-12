Wanda Nara, l'incontro con China Suarez e lo sfratto di Mauro Icardi: cos'è successo

Nara-Suarez, scontro dopo il Wandagate? La verità di Wanda

Stando alla ricostruzione fatta dai media argentini, L-Gante sarebbe andato a salutare la sua collega, China Suarez, mentre Wanda Nara avrebbe avuto un forte confronto con la cantante a causa della passata infedeltà del suo ex marito, Mauro Icardi. Tuttavia, Wanda ha assicurato a "A la Tarde" che non c'è stato alcun conflitto e ha assicurato che la Cina è molto fredda. Nella notte di giovedì, la conduttrice e il rapper argentino hanno lasciato insieme il locale intorno alle due del mattino. Inizialmente, l'imprenditrice ha evitato di parlare con i giornalisti presenti, ma successivamente ha condiviso la sua versione dei fatti durante una telefonata con il programma "A la Tarde" di America TV. Seduta sul sedile del passeggero dell'auto, Wanda ha dichiarato che non c'è stato alcun confronto con Eugenia quella sera. Inoltre, ha rivelato che Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, la contatta quotidianamente per questioni riguardanti i loro figli. Anche L-Gante ha parlato con il programma "Socios del Espectáculo" di El Trece, confermando le parole di Wanda. Alla domanda se avesse incontrato Icardi, ha risposto: "No, non proprio. Non l'ho nemmeno visto"...