Wanda Nara e Icardi, finisce a schifio: Mauro sfrattato, volano denunce, arriva la polizia

Wanda Nara e il tradimento di Icardi

Nel corso di una recente intervista con la celebre conduttrice argentina Susana Gimenez, la showgirl ha affrontato vari temi, tra cui l'incontro tra il calciatore del Galatasaray e China Suarez a Parigi, evento che all'epoca suscitò il cosiddetto "Wandagate". Nel corso dell'ospitata televisiva, l'imprenditrice argentina ha condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale, spiegando le ragioni che l'hanno portata a trasferirsi in Argentina e a lasciare Icardi. Wanda Nara ha sottolineato l'importanza di garantire stabilità emotiva ai suoi figli e di essere vicina alla famiglia e agli amici, specialmente in un momento delicato per la sua salute (lo scorso anno le è stata diagnosticata una forma di leucemia, ndr). "Mi ha fatto male sapere dell'hotel in cui hanno scelto di alloggiare”, ha esordito la modella. “Avevo lasciato i miei figli alle cure di Mauro e di mia madre e avevo fatto un viaggio con Zaira a Milano. E quella notte erano in un hotel in cui avevo vissuto con i miei figli per due mesi e con Mauro e tutta la mia famiglia, mi conoscevano tutti quelli di quell'hotel”, ha continuato la showgirl...