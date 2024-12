"Io e Pellè ci siamo lasciati": Viky Varga annuncia la separazione dopo 12 anni, ma lui...

La lunga relazione tra l'ex attaccante della nazionale italiana Graziano Pellè e la modella ungherese Viktoria Varga si è conclusa. Ad annunciare la separazione attraverso i suoi canali social, è stata la 29enne. La coppia si era conosciuta 12 anni fa nei Paesi Bassi, durante il periodo in cui Pellè militava nel Feyenoord (lei allora aveva 17 anni, lui 27). La proposta di matrimonio era arrivata il 6 gennaio 2021 a Dubai , con la partecipazione di amici e parenti per rendere speciale la sorpresa. Il matrimonio si è celebrato nel luglio 2022 in una masseria a Ostuni, in Puglia, alla presenza di ospiti come Pantaleo Corvino, Dusan Tadic e Ronald Koeman.

Viky Varga e Pellè, l'annuncio della separazione sui social

"Seppur come sapete non parlo spesso della mia vita privata, penso sia corretto comunicarvi che Graziano ed io abbiamo deciso di separarci" queste sono le parole pubblicate da Viky Varga tra le sue storie su Instagram per annunciare la fine del suo matrimonio con Graziano Pellè. Il messaggio è poi proseguito: "I 12 anni trascorsi insieme sono stati pieni di bellissimi ricordi, crescita e momenti condivisi che porteremo sempre nel cuore. Vi chiedo gentilmente comprensione e rispetto per questo momento". La coppia non ha avuto figli. Al momento, l'ex calciatore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sul suo profilo Instagram rimangono molte foto insieme a Viktoria, sebbene non sia stato aggiornato da diverse settimane.