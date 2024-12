Icardi è una furia contro Wanda Nara: "Va in giro a...". E difende China Suarez

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a essere al centro dell'attenzione mediatica , coinvolgendo nella disputa anche personaggi come il rapper LGante e l'attrice China Suarez . Di recente, la conduttrice di Bake Off Argentina ed il cantante si sono trovati casualmente nello stesso ristorante di Buenos Aires dove si trovavano anche il calciatore del Galatasaray e Eugenia. Incontro che avrebbe generato ulteriori tensioni, con scambi di insulti tra Wanda e la Suarez.

Durante il programma "Los Angeles de la Manana" (LAM), i giornalisti Angel de Brito e Yanina Latorre hanno diffuso un audio in cui si sente l'ex Inter criticare aspramente la Nara, difendendo China, con la quale aveva avuto una breve relazione in passato.

Mauro Icardi, l'audio in cui attacca Wanda Nara e difende China Suarez

"Fa la vittima, la donna disprezzata, aggredita e minacciata e poi va in giro a denigrare un'altra donna”, avrebbe esordito Icardi. Poi ha proseguito, difendendo Suarez: “È successo tre anni fa, ma la ragazza si è sempre comportata bene, non ha mai detto nulla e non ha mai parlato di lei” ed ancora, puntando il dito contro l'ex moglie, ha aggiunto che: “continua a darglielo anche quando sta con un altro, quando è separata e quando ci sono processi di ogni tipo. È molto strano”. Continuando a parlare della Nara, Icardi avrebbe detto che: "è molto dispettosa e molto risentita”. Tuttavia, nonostante le forti parole di Mauro Icardi nei confronti di Wanda, ha lasciato per ultima la parte più controversa.