Sinner e Anna, la giocata segreta di Jannik: amore a Miami e crisi lontana

Le passioni di Anna Kalinskaya

Non solo tennis per Anna Kalinskaya, che nel tempo libero adora seguire le partite di basket, dedicarsi alla cucina e fare shopping. Grande amante degli animali, ha due cani: uno, ricevuto come regalo per il suo 13esimo compleanno, vive a Mosca con i suoi genitori, mentre l'altro, Kobe, la segue regolarmente nei suoi impegni durante i tornei. In passato, Anna ha avuto una relazione con Nick Kyrgios, conclusasi nel 2020 dopo un periodo turbolento. Tra le sue passioni, oltre alla musica (le piacciono artisti come Dua Lipa, Post Malone, Rihanna, Justin Bieber e DJ Khaled), ama anche guardare documentari e film romantici. Tra le sue fonti di ispirazione figurano grandi campioni come Justine Henin, Rafael Nadal, Roger Federer, Kim Clijsters e, forse, lo stesso Jannik, che occupa un posto speciale nella sua vita.