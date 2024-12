Verstappen, non è il Mondiale la gioia più bella: l'annuncio con Kelly Piquet

Max Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato con gioia che aspettano il loro primo figlio insieme. In un messaggio condiviso sui social media, il pilota olandese ha scritto : " Mini Verstappen-Piquet è in arrivo. Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo ". La coppia ha iniziato la loro relazione nel 2020 e attualmente risiede a Monaco con Penelope, la figlia che Kelly ha avuto nel 2019 dalla precedente relazione con l'ex pilota di Formula 1 Daniil Kvyat. La bambina, affettuosamente chiamata "P", ha sviluppato un legame speciale con Verstappen e spesso lo sostiene durante le gare.

Chi è Kelly Piquet

Nata il 7 dicembre 1988 a Homburg, in Germania, Kelly Piquet è una modella, giornalista e professionista delle pubbliche relazioni di origini brasiliane. Figlia del tre volte campione del mondo di Formula 1 Nelson Piquet e della modella olandese Sylvia Tamsma, ha trascorso la sua infanzia tra Francia e Brasile, per poi trasferirsi a New York, dove ha studiato Relazioni Internazionali con specializzazione in Scienze Politiche ed Economia. Nel mondo della moda e della comunicazione, Kelly ha sviluppato collaborazioni con riviste come Vogue Latinoamerica e Marie Claire, oltre a lavorare per l'agenzia di PR KCD. Ha anche sfilato come modella in diverse occasioni. Kelly Piquet è poliglotta, parlando fluentemente inglese e francese, e ha una passione per i gatti, spesso protagonisti dei suoi post sui social.