Wanda Nara "è disperata": la mossa con Icardi, è già crisi con L-Gante

Wanda Nara, il discorso al Martin Fierro e la frecciata per Icardi

Wanda Nara ha recentemente partecipato alla cerimonia dei Martin Fierro de la Moda 2024, dove è stata premiata come "Miglior stile di conduzione femminile" per la sua partecipazione a "Bake Off Famosos". Durante l'evento, ha pronunciato un discorso emozionante, ringraziando coloro che l'hanno sostenuta nella sua carriera e includendo un sottile ma chiaro messaggio rivolto al suo ex compagno, Mauro Icardi. Dopo aver sottolineato quanto fosse competitiva la categoria in cui ha vinto, lodando le sue rivali come Juana Viale, Flor de la V e Veronica Lozano, ha poi espresso il suo affetto per alcune delle persone più importanti nella sua vita, come Kennys Palacios (il suo stilista di fiducia, definendolo la sua "anima gemella"), il suo attuale compagno, Elian Valenzuela (a cui ha dedicato il premio) e la sorella Zaira Nara. Tuttavia, è stata la parte finale del discorso a suscitare il maggiore interesse mediatico. Citando Mirtha Legrand, Wanda ha detto: "Sii molto felice, come dice Mirtha (Legrand), la vita è molto breve e devi essere felice. E andare in pensione in tempo quando non si sta più bene in un posto". Parole che sono state interpretate da molti come un messaggio diretto al suo ex marito Mauro Icardi, con cui le tensioni continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica.