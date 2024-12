Valentina Vignali, quando l'ex lascia il segno: "Di nuovo insieme dopo 11 anni"

Valentina Vignali , cestista e modella italiana, ha di recente condiviso un video sui social in cui ha raccontato il suo ritorno di fiamma e la storia d'amore con Fabio Stefanini , anche lui giocatore di basket. La loro relazione era iniziata nel 2011, quando entrambi erano appena maggiorenni. Dopo l'interruzione i due sportivi avevano preso strade diverse per oltre un decennio. Nell'estate del 2024, Vignali e Stefanini si sono ritrovati , scoprendo di essere pronti per una nuova fase insieme. Il video di Valentina hanno riscosso un enorme successo, superando le due milioni di visualizzazioni .

Valentina Vignali e l'amore ritrovato con Fabio Stefanini

"Negli ultimi mesi chi mi segue sa che mi è successa una cosa molto bella. Ho ritrovato il mio ex fidanzato e ci siamo rimessi insieme" ha esordito Valentina Vignali nel video-racconto sul ritorno di fiamma con Fabio Stefanini. La cestista ha poi proseguito: "Partiamo dal 2011, io avevo solo 19 anni. La prima volta che l'ho visto eravamo in treno, l'ho notato subito, è stata una sorta di colpo di fulmine ma non ho avuto assolutamente il coraggio di chiedergli il nome o di presentarmi". Ed ancora: "L'ho cercato su Facebook, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo messi insieme. Quei 2 anni in cui siamo stati insieme furono abbastanza pazzi. Eravamo appena maggiorenni, non avevamo la macchina, dovevamo fare sempre avanti e indietro con il treno. Con lui ho fatto la mia prima vacanza all'estero, le prime volte in cui sono tornata veramente tardi. Piccole pazzie che fai quando sei innamorato". La scelta di trasferirsi a Roma ha portato i due ad allontanarsi, fino alla rottura: "In quel momento la vita ci ha separato. Io ho avuto altre storie, lui anche. Per 11 anni, dal 2013 al 2024, non ci siamo mai più visti"...